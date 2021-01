L’hockey vicentino si accende sabato sera per il derbyssimo tra Bassano e Valdagno

HOCKEY PISTA SERIE A1 – L’Amatori Lodi è ritornato in testa alla classifica ed il pacchetto di mischia in alto è riservato a quattro squadre, ma per metà non sono le compagini che erano attese ad inizio campionato come le favorite. Lodi e Forte dei Marmi stanno rispettando le aspettative, invece Valdagno e Sarzana sono le vere sorprese, ormai però sono diventate delle splendide realtà.

All’appello mancano Trissino e Bassano, uscite rispettivamente con zero e un punto dai recuperi e che dovranno, nel turno numero quindici, cercare di riaprire le chance per qualcosa di più sostanzioso.

Per il Trissino ci sarà un grande test immediato domenica sera, ospitando al PalaDante il Forte dei Marmi per ritornare in carreggiata dopo il ko interno con il Sandrigo. Dall’altre parte della provincia vicentina si assisterà al derbyssimo tra Bassano e Valdagno dove soprattutto i padroni di casa hanno bisogno di un risultato “pesante” per ritornare in gioco come lo erano stati sino ad inizio novembre.

Tre le sfide calde nei piani medio-bassi della classifica che infiammeranno anche questo wekeend, c’è Montebello-Follonica, con i maremmani sono alla ricerca di punti pesanti per salire la griglia, mentre i biancorossi, ritrovando Fariza, possono anche essere considerata la mina vagante della Serie A1.

Altrettanto bollente il derby tra cugine Sandrigo e Breganze, dove gli ultimi in classifica hanno già dimostrato di aver reagito dall’empasse della prima fase e stanno riemergendo anche a livello realizzativo.

Mercoledì unico recupero tra Scandiano e Grosseto ed il campionato si prende una pausa infrasettimanale prima del rush di fine gennaio con tre giornate in una settimana per rientrare quindi nella normalità settimanale.

Nella foto di copertina di Alberto Vanelli, Marc Coy (Bassano) e Jordi Mendez (Lodi), due dei “top player” della Serie A1