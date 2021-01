Il mercoledì dell’hockey pista accende i riflettori sulla trasferta del Why Sport Valdagno a Forte dei Marmi

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Nel turno infrasettimanale si recupera una delle due giornate ancora non giocate a novembre che varrà quindi per la Final Eight di Coppa Italia.

Sono cinque le squadre già con il ticket in mano, Valdagno, Lodi, Sarzana, Forte e Trissino. Ad un solo punto dall’aritmetica ci sono Montebello e Follonica mentre l’ultimo posto sarà giocato tra Bassano, Sandrigo e Grosseto, con i giallorossi in netto vantaggio di cinque punti sulle avversarie. Proprio a Grosseto ci sarà la scontro diretto per l’ultimo posto disponibile, tra l’Edilfox e l’Ubroker.

Un incontro che non si giocava da 50 anni, un incontro in cui si saggeranno anche le potenzialità del Bassano fuori casa: nell’unica gara giocata in Toscana ha raggiunto il pareggio a Forte (3-3).

Nella parte alta della classifica non si decideranno solo i probabili incroci per i quarti di finale, che mai come quest’anno appaiono davvero difficili anche per le prime della classe, ma anche le posizioni della graduatoria complessiva. Al PalaForte in diretta televisiva (collegamento dalle 20,30) si affronteranno la terza contro la prima, entrambe tra le più efficaci da un mese a questa parte, ma con la voglia dei padroni di casa di guadagnarsi tre punti come già successo con Lodi, Sarzana e Trissino ma non con Bassano.

Il Why Sport ritroverà anche Cocco, uscito a metà primo tempo per un colpo fortuito della pallina sotto l’occhio sinistro, uno dei migliori giocatori del girone di andata.

Il Trissino ospiterà il Telea Medical Sandrigo per proseguire la sua striscia interna positiva da un mese, ma sono ancora in dubbio le possibilità di rivedere in pista il campione d’Europa Caio.

A pochi punti da un ottimo risultato, cioè la Final Eight di Coppa Italia, il Montebello dovrà avere la meglio sul Lanaro Breganze, sempre ultimo a zero punti ma con qualche novità soprattutto in sede di attacco dove ha trovato i gol di Filippo Compagno, fratello di Francesco in forza al Lodi, che hanno cambiato gli equilibri della squadra. Invece ci sono punti pesantissimi per la classifica a Biassono: in una sfida tra i team più giovani del campionato. Tutte le gare andranno in diretta su FISRTV.it

Il programma normale proseguirà sabato e domenica prossimi sia in A1 e sia in A2 mentre altri recuperi infrasettimanali si terranno sia mercoledì prossimo sia quello successivo per avere il quadro finalmente completato al 27 di gennaio.

La foto di copertina é di Veronica Preto