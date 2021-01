Emanuele Padella contro il Frosinone rivuole il LR Vicenza di Brescia

CALCIO SERIE B – Il LR Vicenza torna in campo, venerdì sera alle ore 21, nel gelo del Menti per la sfida casalinga con il Frosinone.

Lo fa dopo la pausa seguita alla vittoriosa trasferta di Brescia. Ed è proprio da qui che riparte Emanuele Padella, difensore goleador: “All’interno della squadra lo spirito è alto dopo quel successo che ci ha dato un segnale importante – esordisce – Infatti, se giochiamo con il cuore messo in mostra possiamo giocarci un ruolo importante in questo campionato”.

L’avversario, però, si annuncia di quelli tosti: “Il Frosinone è una squadra molto esperta, matura, anche se abbiamo visto che molte partite si decidono negli episodi. Noi, come sottolineavo prima, dobbiamo ripetere sotto tutti gli aspetti la prestazione fatta a Brescia”.

Tra le note positive il nuovo modulo tecnico schierato: “Il centrocampo a tre ti permette maggiore copertura quando noi difensori ci spingiamo in avanti, però a parte il modulo si è visto l’atteggiamento giusto da parte di tutti quanti. Quando si scende in campo con quella motivazione e con quella voglia si ottengono risultati importanti. Sicuramente possiamo ancora crescere e migliorare per raggiungere obiettivi più alti”.

La sosta è stata doppiamente utile in casa biancorossa: è servita a ritrovare energie e giocatori infortunati. “Abbiamo ricaricato le pila e recuperato elementi importanti come Bruscagin e Pontisso: adesso aspettiamo gli altri anche se il gruppo, nonostante i numerosi assenti, ha sempre dimostrato carattere nelle difficoltà”.

Un avversario in più sarà il gelo della sera in un periodo in cui le temperature sono scese sotto lo zero: “E’ un problema per tutte le squadre del nord Italia – conclude Padella – Giocare alle 9 di sera, a gennaio, con temperature molte basse sarà un ostacolo in più, ma dobbiamo adattarci a questi orari e pensare soltanto al Frosinone e a dare il massimo in campo”.