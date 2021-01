Recovery fund, Daniela Sbrollini (Italia Viva): sport grande assente

SPORT E PARLAMENTO – “Nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza lo sport è il grande assente: non c’è infatti traccia delle proposte avanzate da Italia Viva , dal rilancio delle imprese operanti nel settore alla valorizzazione dello sport come prevenzione, nel capitolo salute, ma anche dello sport associato al turismo, alla scuola, al mondo del lavoro.” Così in una nota la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva.

“Le imprese che gestiscono strutture e impianti sportivi hanno registrato danni economici enormi. I ristori previsti sono importanti, ma non sufficienti, vista anche l’incertezza sulle riaperture. Era stato detto che avrebbero riaperto dopo Natale, ciò non è avvenuto e ora rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro. Il Governo deve dare delle risposte a queste categorie e quale occasione migliore del Recovery per farlo? “ Conclude Sbrollini.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL