Il 22 e il 23 dicembre a Folgaria due gare Fis: gigante e slalom validi per il Gp Italia Giovani

SCI DISCESA – Ancora due gare Fis sulle piste di Folgaria martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. Grazie infatti a un importante lavoro di squadra fra la Polisportiva Alpe Cimbra, lo Sci Club Città di Rovereto, l’APT Alpe Cimbra e le Funivie Folgaria Ski la skiarea trentina si è resa disponibile a recuperare le due competizioni inizialmente in programma in Val Badia.

Sfide che sono fra l’altro valevoli per il circuito Gran Premio Italia femminile e vedranno in gara sulla pista Salizzona le giovani più talentuose d’Italia, comprese le atlete della nazionale C, le cui prestazioni non sono inserite nella graduatoria del Gp, ma pure le più forti sciatrici del Comitato Trentino Fisi. In totale 110 atlete in rappresentanza di 7 nazioni e delle principali squadre di Comitato d’Italia. Prima manche alle ore 9.30, seconda alle 11.30.

Primo podio in slalom per Martin Nardelli ad Alleghe

È arrivato il primo podio stagionale per il neonato team under 23 dell’Alpe Cimbra Racing Team. Nello slalom speciale Fis Cittadini di Alleghe il rotaliano Martin Nardelli è infatti risultato il secondo italiano in gara, alle spalle del vicentino Filippo Camposilvan, che lo ha staccato di 35 centesimi.

La gara assoluta è stata vinta dall’irlandese Cormac Comeford, davanti allo statunitense Bennet Snyder e all’israeliano Barnabas Szollos, con Nardelli settimo assoluto. Ventesimo posto assoluto poi per Gian Marco Paci. Sempre del team under 23 buona prova anche per Jennifer Paissan, che ha chiuso in quarta posizione nella gara cittadini e settima assoluta per quanto riguarda la graduatoria assoluta internazionale, dove il miglior tempo lo ha fatto registrare la tedesca Katharina Lochner, davanti alla spagnola Celia Abad e alla svizzera Vivien Schuler. Quarta e prima italiana Vicky Bernardi, seguita da Gaia Palamara, da Anna Rech, e appunto da Jennifer Paissan, staccata di soli 44 centesimi dal podio italiano. Da segnalare per l’undicesimo posto di Giulia Maria Trentin.

