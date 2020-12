CALCIO SERIE D – Non si potrà allungare, almeno prima di Natale, il filotto vincente dell’Arzignano Valchiampo.

La Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della documentazione fornita e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita con il Campodarsego, in programma mercoledì 23 dicembre e valida come 11^ giornata del Campionato di Serie D 2020/21.