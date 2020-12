Thomas Ceccon da record “nuota” verso Tokyo 2021

NUOTO – Record italiano e “pass” per le Olimpiadi di Tokio 2021.

Thomas Ceccon stabilisce il nuovo miglior tempo nei 100 dorso meritandosi la copertina della prima giornata degli Assoluti Invernali Open, in programma fino a sabato 9 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Il diciannovenne campione vicentino – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina – nuota in 52”84 (25”73) sotto il limite richiesto per le Olimpiadi di Tokyo (52”8) facendo registrare il nuovo record italiano che demolisce il 53”34 siglato nel 2016 proprio a Riccione da Simone Sabbioni (Esercito/Vis Sauro Team) secondo in 53”44.

“E’ un sogno che avevo fin da bambino e che adesso si avvera con un tempo davvero importante – il commento a caldo di Ceccon, quinto agli Europei di Glasgow 2018 ed oro ai Mondiali junior di Budapest 2019, che migliora di 53 centesimi il suo primato personale (53”37) – Mi sentivo bene in acqua e avevo veramente tanta voglia di gareggiare anche se sinceramente non pensavo di andare così forte”.

Le foto sono di Pasquale Mesiano/DBM per Federazione italiana nuoto