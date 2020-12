As Vicenza sabato 19/12 si gioca l’accesso alla Coppa Italia con Alpo (ore 18)

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – E’ atteso sul parquet vicentino Alpo Villafranca per uno scontro da dentro-fuori ai fini della ammissione alla Coppa Italia che vedrà il suo svolgersi più avanti, ma alla cui fase finale potranno accedere le prime 4 del girone d’andata.

Lo scorso anno la finale fu Crema-Alpo; ma Alpo ora con 6 vittorie e 4 sconfitte in classifica deve “passare” a Vicenza. Gli manca una partita da recuperare con Carugate; e sabato scorso ha fatto il colpaccio a Milano dopo ben 2 tempi supplementari. Squadra quadrata e completa, ha la sue leaders nei play Vespignani e Conte (fortissima fromboliera quest’ultima), con a fianco le lunghe Dell’Olio e la bielorussa Dzinic che sanno ben interpretare la loro parte.

Un osso duro per Vicenza, a sua volta reduce da una sconfitta all’overtime a Crema, preceduta dal disco rosso di Moncalieri.

Si sapeva degli incontri cosiddetti “proibitivi” di fine anno che il calendario proponeva, ma A.S.Vicenza fa fatto sempre la sua bella figura non venendo mai meno alle sue caratteristiche di squadra pugnace, orgogliosa, capace di reagire.

Claudio Rebellato si attende un match spigoloso e difficile: la posta in palio è importantissima anche per il team berico, che, dopo essere stato a lungo in testa alla classifica, disputando finora un torneo al di sopra di ogni aspettativa, ambisce, come logico sia, ad aggiudicarsi un posto al sole certamente inaspettato e meraviglioso.

La partita è l’ultima del 2020, la penultima d’andata del campionato che vedrà Vicenza terminare il 2 gennaio in quel di Mantova.

Al solito si gioca a porte chiuse per i motivi che tutti conoscono legati al covid.

Si scende in campo sabato 19 dicembre alle ore 18.00 nel Palazzetto dello Sport di via Goldoni: la partita si potrà vedere in streaming sulle pagine di Sport Vicentino e di A.S. Vicenza.

Arbitri dalla Sicilia: Lanfranco Rubera di Bagheria (Pa) e Andrea Parisi di Catania.

DIRETTA: in via provvisoria la diretta sarà realizzata (per questa volta) sulla pagina Facebook di SPORTvicentino. Successivamente riprenderemo su YouTube.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL