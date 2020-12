La Migross Asiago nel derby di ritorno con il Cortina per i primi punti nella classifica AHL

S.G. Cortina Hafro – Migross Supermercati Asiago Hockey

Arbitri: LAZZERI, LEGA, Cristeli, Fleischmann

HOCKEY GHIACCIO AHL – Nell’ultima partita di Return-2-Play di tutto il calendario della AHL, la S.G. Cortina Hafro affronterà la Migross Supermercati Asiago Hockey.

Nel primo incontro il Cortina è riuscito alla fine a vincere per 6-5 nonostante fosse stato anche sotto per 4-1 all’inizio del secondo tempo. La scorsa settimana le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella Fase 2. I giallorossi, sesti in classifica, hanno vinto nettamente per 5-1.

Nel complesso l’Asiago ha fatto bottino pieno nelle sue ultime quattro partite. Cortina, dodicesima in classifica, ha rallentato molto nelle ultime giornate vincendo due incontri su cinque. Tuttavia, ha dalla sua il fattore casa. In totale, dalle ultime 17 partite, gli ampezzani hanno ottenuto almeno un punto.

L’ultima sconfitta risale al 14 dicembre 2019 quando i cortinesi hanno perso contro l’HC Pustertal Wölfe per 2-4. L’Asiago ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in trasferta.

Gli stellati hanno l’ultima possibilità per togliere lo 0 dalla classifica del girone Return2Play dove sono usciti sconfitti nelle doppie sfide contro Fassa e Gardena. Assenti Marek Vankus, Simone Olivero e Stefano Marchetti. Il Cortina, invece, nella fase R-2-P, ha guadagnato un solo punto avendo trascinato ai rigori (perdendo) la serie contro il Gherdeina e ha perso contro il Fassa.

Questa sfida non è valida per la IHL – Serie A e quindi non sarà conteggiata nella speciale classifica della massima serie italiana.