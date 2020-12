Presto a Vicenza un luogo intitolato a Paolo Rossi e altre iniziative per ricordarlo

“Intitoleremo a Paolo Rossi un luogo simbolico di Vicenza. Ma questa sarà soltanto una delle iniziative che l’amministrazione intende dedicare al grande campione e nostro concittadino onorario, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera città”.

Con queste parole il sindaco Francesco Rucco ha annunciato l’avvio dell’iter per l’individuazione di uno spazio pubblico da intitolare al grande Pablito.

Nei prossimi giorni il sindaco verificherà con i tecnici comunali criteri e ipotesi in campo. Sentirà inoltre la commissione comunale toponomastica, che esprime un parere consultivo sulle intitolazioni.

Sarà quindi necessario il via libera del Prefetto in relazione alla deroga richiesta per intitolazioni a persone decedute da meno di 10 anni.

Nel frattempo sarà avviato lo studio di un programma completo di iniziative per rendere il giusto onore alla memoria di Paolo Rossi.