Il Vicenza calcio femminile torna in campo contro il Cesena

CALCIO FEMMINILE SERIE B – Finalmente si riparte!

Dopo il lungo stop forzato, causato dall’emergenza Covid-19, le biancorosse sono pronte a scendere in campo domenica 6 dicembre a Martorano ospiti del Cesena.ù

Una sfida tutt’altro che facile per le beriche che, dopo la lunga pausa, dovranno vedersela contro una squadra che ha sicuramente minuti in più sulle gambe ed attualmente occupa il sesto posto in classifica, con tre punti e due partite in più.

Le ragazze sono comunque pronte e determinate, dopo i recenti rinvii, a dimostrare finalmente tutto il loro valore sul campo. Fischio d’inizio dell’incontro alle ore 14.30.