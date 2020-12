Hockey Trissino si arrende in casa alla capolista Sarzana: mercoledì il derby con Valdagno

GS HOCKEY TRISSINO – HOCKEY SARZANA 1-4 (pt 1-2)

Trissino: Catala, Joao Pinto (C), Caio, D. Gavioli, Malagoli, Garcia E, Faccin, G. Gavioli, Scuccato, Zen – All. Resende

Hockey Sarzana: Corona, Borsi, Rossi, Osorio, De Rinaldis, Galbas, Ipinazar, Rispogliati, Cardella, Bianchi – All. Bertolucci

RETI. Pt 9’ Malagoli (T), 9’30 e 14’ Rig Galbas (S). St 14’ Galbas (S), 17’ Rossi (S)

ARBITRI: Ferraro di Bassano e Rondina di Vercelli

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Ricomincia il campionato dopo 35 giorni e il GS Hockey Trissino esce sconfitto per 4-1 al Pala Dante da un Sarzana che si conferma in stato di grazia, espugnando il palazzetto trissinese e confermandosi in testa al campionato con un bilancio di 5 vittorie ed 1 sola sconfitta.

Per i blucelesti non basta una prestazione di grinta e determinazione a portare a casa punti importanti.

Il primo tempo scorre sui binari di un sostanziale equilibrio, con le due squadre a giocare un hockey molto fisico, intenso e aggressivo. Il Trissino fa la partita, gestendo maggiormente il possesso di pallina, con il Sarzana invece molto attento in difesa e pronto a ripartire in contropiede.

A sbloccare il risultato è il Trissino, al 9’, con un bellissimo alza e schiaccia da dietro porta da parte di Malagoli. Nemmeno il tempo di gioire, però, che il Sarzana pareggia trenta secondi più tardi con la conclusione da distanza siderale di Galbas, che sorprende Català, forse coperto. Il Trissino prova a riportarsi avanti, ma Corona dice di no per due volte a Garcia. Non sbaglia invece il Sarzana, che al 14’ si procura un rigore con Ipinazar, ed è ancora Galbas a segnare per la personale doppietta.

Il Trissino nella ripresa prova a ripartire con grinta e intensità a caccia del pareggio, ma proprio nel momento migliore arriva il terzo gol del Sarzana, ancora con lo scatenato Galbas. Gol che pesa come un macigno sul morale dei blucelesti, che faticano a reagire e subiscono anche il quarto centro ligure, al 17’ con Rossi. Al 18’ Català para un tiro diretto di Ipinazar.

Finisce dunque con la prima sconfitta casalinga dei blucelesti in questo campionato, la seconda complessiva consecutiva se si ripensa alla trasferta di Lodi prima della sosta. Ma ora non c’è tempo di pensarci troppo, si deve rialzare subito la testa perché il calendario ci porterà già mercoledì sera in campo, alle 20.45 al Pala Lido, in un derby col Valdagno che regala sempre stimoli particolari.