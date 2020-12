Di Carlo alla vigilia del recupero con il Monza: “In campo con cuore, coraggio e ritmi alti”

Il LR Vicenza “intrepido” di Empoli torna in campo, a distanza di soli pochi giorni, per la gara di recupero con il Monza, in programma allo stadio Brianteo mercoledì 2 dicembre, con inizio alle ore 18.

Il pareggio di sabato, ottenuto su rigore nel recupero, ma arrivato al termine di una prestazione coraggiosa e convincente, ha galvanizzato l’ambiente anche se Mimmo Di Carlo deve fare i conti con una situazione che resta d’emergenza e con i giocatori che devono recuperare energie fisiche e mentali dopo 25 giorni che non giocavano una partita vera.

Sta di fatto che il tecnico biancorosso è fiducioso in vista del nuovo impegno che attende la sua squadra: “Il punto conquistato contro la prima della classe ci dà energia positiva e, soprattutto, ci fa intravedere nuovi orizzonti da perseguire. Certo, il Monza è stato costruito per vincere questo campionato e conosciamo tutti il suo valore. Noi, però, puntiamo al massimo, cercheremo di essere il Vicenza visto ad Empoli, puntando a quella continuità di risultati che per noi è fondamentale”.

Questa volta il tecnico non si sbilancia sulla formazione che schiererà in campo: “Ci sarà qualche cambio in attacco, ma anche a centrocampo e in difesa. Deciderò dopo l’ultimo allenamento valutando chi ha smaltito meglio le fatiche”.

La ricetta, però, per Di Carlo è semplice: “A dispetto delle difficoltà tangibili – prosegue – ci vorranno come sempre cuore e coraggio per portare a casa punti. Dovremo essere compatti ed impostare la sfida su ritmi alti. Se, infatti, alziamo i ritmi di gioco possiamo essere alla pari con un Monza che, tecnicamente, ha qualcosa più di noi. Empoli ci ha dimostrato che possiamo fare risultato contro qualsiasi avversaria e per questo bisogna puntare sempre al massimo. Occorrono forza, serenità e lucidità. E poi quel cuore che i miei ragazzi hanno”.

L’ultimo pensiero è per Ernesto Galli, i cui funerali verranno celebrati nel Duomo di Vicenza giovedì 3 dicembre, alle ore 14.45: “Una grande persona e un grande uomo – conclude Di Carlo – Un aneddoto? A calcio-tennis non ha mai perso contro chiunque giocasse”.