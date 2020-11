Anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, da sempre grande tifoso biancorosso, piange la scomparsa di Ernesto Galli.

“Oggi all’alba è volato in cielo il nostro portierone Ernesto Galli. Uomo di poche parole, ma di grande concretezza e bontà.

Innamorato della sua città e del Lanerossi Vicenza di cui è stato un vero protagonista, alla pari dei suoi compagni di squadra.

È stato interprete di anni bellissimi per la Vicenza calcistica, anche da allenatore e da vice di Giorgi, Reja e Guidolin. Insomma, una vera bandiera. E come tale sarà giusto ricordarlo e portarlo nel cuore”.

Nella foto l’omaggio della Curva sud ad Ernesto Galli