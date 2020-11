Riccardo Bianco e la GEIDUE sorridono al 29° Rally Città di Schio

Una gara con lo scopo di divertirsi ed un momentaneo ritorno al passato: così si può riassumere la recente partecipazione al Rally Città di Schio per l’equipaggio della GEIDUE formato da Riccardo Bianco e Matteo Valerio. Dopo una stagione avara di soddisfazioni con la Ford Sierra Cosworth, il duo ha cercato di chiudere positivamente l’annata approfittando della gara di casa, affidandosi alla Mitsubisbi Lancer Evo X Gruppo N. Un mezzo che, seppure nelle evoluzioni più remote, era già stato utilizzato dal pilota scledense.

“L’affrontare le sei prove speciali senza vincoli di classifica o del risultato a “tutti i costi – commenta un soddisfatto Bianco – ha permesso a me e Matteo di correre pensando a divertirci. Ho riscontrato una notevole differenza con la mia Sierra Cosworth e, specie all’inizio, ho dovuto lavorare un po’ più del dovuto per capire il comportamento e le reazioni della Lancer, complice anche una scelta non ottimale delle gomme nelle prime prove. Chiudiamo comunque con una prestazione che ci ha portato la vittoria di gruppo e classe e mi posso dichiarare soddisfatto. Colgo l’occasione per un ringraziamento ai sostenitori della GEIDUE l suo primo anno di attività, seppur a ranghi ridotti visto il lungo stop della scorsa primavera”.

La foto di copertina é di Videofotomax