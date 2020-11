Dalla Rangers Rugby Vicenza all’azzurro la prima volta di Jacopo Trulla

Arrivano grandi soddisfazioni dal rugby giocato per i colori della Rangers Rugby Vicenza con una storica prima volta con la maglia azzurra: Jacopo Trulla esordirà sabato 14 novembre con l’Italia.

L’utility back vicentino, classe 2000, scenderà in campo da titolare con la maglia numero 14. Permit Player delle Zebre di Pro14, giocatore del Calvisano del Top10 italiano, Jacopo è cresciuto nelle fila dell’Amatori Rugby Vicenza.

La Nazionale Italiana guidata dal coach Franco Smith sfiderà all’Artemio Franchi di Firenze la Scozia, nella prima giornata dell’inedita Autumn Nations Cup 2020, competizione che rivoluziona la finestra autunnale dei test match internazionali dopo il lockdown degli scorsi mesi che ha cancellato numerose attività di alto livello. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Canale 20, con collegamento a partire dalle 13.30 e calcio d’inizio alle 13:45.

Jacopo è il primo atleta proveniente dal vivaio biancorosso della storia ad esordire con la maglia della nazionale maggiore: un grandissimo traguardo per “Jack“, che sicuramente si è già posto altri grandi obiettivi per continuare a crescere anche a livello internazionale e grande soddisfazione ovviamente anche per la Rangers Rugby Vicenza, che festeggia anche la convocazione nell’Under 20 azzurra per il raduno di Parma (17-20 novembre) di Nicola Piantella e Paul Marie Foroncelli.

Congratulazioni e complimenti quindi a Jacopo ed a tutta la famiglia Trulla, ed agli altri giovani rugbysti vicentini che tengono alti i colori dell’Italia in questo difficile periodo causato dalla pandemia: una grande luce di speranza per il futuro, affinché si possa tornare a giocare tutti assieme, dai piccoli dell’Under6 ai grandi della Serie A.