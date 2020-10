Dal Menti la diretta di LR Vicenza – Pisa

LR Vicenza – Pisa 4-4

Marcatori: 9’ Gori, 19’ Marconi su rigore, 26’ Vido, 41’ Meggiorini, 56’ Cappelletti, 62’ e 72’ Gucher, 74’ Da Riva

Dopo la parentesi infrasettimanale di Coppa Italia con l’Udinese il Vicenza si rituffa nel campionato per la delicata sfida casalinga co. Il Pisa.’

E si riparte da Gabriele Gori, a segno nel finale di gara contro i friulani e in gol al 9’ con un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo di Dal Monte.

Il vantaggio dura meno di dieci minuti perché a riportare in parità l’incontro arriva al 19’ il rigore calciato e procurato da Marconi per un fallo di Padella.

Si tratta del quarto penalty contro in cinque partite per i biancorossi.

E arriva l’uno-due del Pisa con un pallone perso malamente da Beruatto che innesca il contropiede toscano con la coppia Vigo – Mazzitelli, conclusione di quest’ultimo respinta miracolosamente da Grandi però sui piedi di Vido che non sbaglia al 26’. 1-2

Nel finale di gara si accende il match con l’espulsione di Pisano per doppia ammonizione e sulla conseguente punizione battuta da Beruatto, al 41’, arriva il pareggio grazie ad una deviazione di Meggiorini. 2-2 su cui si chiude il primo tempo dopo 2’ di recupero.

Inizia la ripresa e una leggera nebbiolina inizia a calare su un Menti desolatamente vuoto.

Contnua a riservare emozioni la sfida con al 56’ il nuovo vantaggio del Vicenza con un colpo di testa di Cappelletti, che si conferma difensore-goleador, su cross di Dal Monte.

Ancora una volta il Pisa reagisce e rimette in parità l’incontro con una conclusione dalla distanza di Gucher, ex di turno, che batte Grandi. Ed é sempre il capitano dei toscani ad indovinare il destro a giro dalla distanza per il 4-3. Due minuti ed ecco il 4-4 con una deviazione sotto porta del neo-entrato Da Riva. In pieno spirito di Halloween prova lo scherzetto la squadra di Luca D’ Angelo, ma questa volta é la traversa a dire di no al solito Gucher, sicuramente l’uomo partita nella ripresa. Nei cinque minuti di recupero non cambia più i risultato e il Vicenza deve ancora rinviare il suo appuntamento con il primo successo stagionale.

