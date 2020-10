Gran finale domenica mattina, sui campi del CT Costabissara, per i Campionati regionali di Terza categoria che vedranno protagonisti tanti vicentini.

Si inizierà alle 9.15 con le sfide del doppio: nel maschile a contendersi il titolo saranno da una parte la coppia di Tennis Palladio 98 composta dal maestro Dario Pizzato (3.2) e dal suo allievo Riccardo Masiero e dall’altra il collaudato duo formato da Mauro Marzarotto (3.1 del CT Vicenza) e Antonio Gasparella (3.3 del TC Zugliano). I primi sono stati protagonisti di una cavalcata vincente senza perdere neppure un set, anche contro i forti Eric Beltramelli e Daniele Danzo battuti per 6-4 6-0, mentre i secondi in semifinale si sono imposti sioltanto al long tie-break per 10-8 contro Giovanni Rosa (3.3 del CT Costabissara) ed Edoardo Florio (3.1 di Tennis Comunali Vicenza)

Nel doppio femminile, invece, si sfideranno le portacolori del TC Padova Elena Manzoni (3.2) ed Emma Tancredi (3.3) e quelle del CT Scaligero Melissa Marocchio (3.1) e Giorgia Bonanni (3.3).

Ma l’attesa é soprattutto per le due finali del singolare, in programma alle ore 11. Nel maschile si troveranno di fronte Enrico Zen (3.1 di Tennis Comunali Vicenza) e Filip Stokic (3.1 del Circolo Tennis Sovizzo) in un’inedita sfida tra quelli che fino a poco tempo fa erano maestro ed allievo.

Il giovanissimo Stokic he ha sconfitto in semifinale Leonardo Santinato (3.1 del Tennis Villafranca) per 7-6 6-3. Zen, invece, ha battuto Mauro Marzotto (3.1 del CTV Circolo Tennis Vicenza) in una partita dai due volti: a senso unico il primo set vinto da Zen per 6-0 contro un avversario che non trovava la misura dei colpi e commetteva troppi errori. Nel secondo strappava il servizio portandosi sul 2-1, subiva quindi il break e perdeva due games che lo vedevano in vantaggio per 40-0 e 40-15. Dall’altra parte Marzarotto cresceva d’intensità facendo vedere la qualità del suo tennis e chiudeva sul 6-3. Nel terzo equilibrio iniziale, poi Zen riprendeva a spingere, ritrovava l’efficacia del suo servizio e alla fine festeggiava il successo per 6-2 che gli spalancava le porte della finale.