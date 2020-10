Rinviata la prima giornata di campionato di basket maschile di serie B

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato lo slittamento della prima giornata di

campionato al 27 dicembre. La Tramarossa Vicenza, che avrebbe dovuto affrontare la Rucker Sanve, inizierà quindi il campionato il 22 novembre con la trasferta sul parquet della Virtus

Padova. La sfida, inizialmente prevista per il 15 novembre, potrà essere giocata anche in una data

precedente il 27 dicembre, previa comunicazione da parte delle squadre agli organi predisposti dalla

federazione.

La decisione della Lega è stata dovuta alle numerose partite rinviate in Supercoppa Centenario in

queste prime due settimane e con l’auspicio che, nel giro di qualche settimana, la situazione legata

alla pandemia da Covid-19 migliori. In tal senso, è praticamente certo che anche la Final Eight di

Supercoppa subisca uno spostamento di una settimana: dal 6-7-8 novembre al 13-14-15.