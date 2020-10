Rangers Rugby Vicenza a valanga nel 5° Trofeo Gianni Canova [FOTOREPORTAGE]

Dopo otto mesi di pausa forzata la Rangers Rugby Vicenza torna a giocare davanti al pubblico della Rugby Arena e lo fa nel migliore dei modi aggiudicandosi il 5° Trofeo Gianni Canova con un netto successo contro il Patavium Rugby Union.

Vicenza parte subito forte e, nel giro di quindici minuti, dimostra tutta la differenza di cilindrata segna quattro pregevoli mete con Paluello, Cesaro, Peron e Flynn. Gli ospiti prendono le misure e concedono punti solo dieci minuti più tardi quando Torregiani finalizza la meta del massimo vantaggio, prima dell’intercetto patavino che chiude la prima frazione sul punteggio di 35-7.

La formula a tre tempi, due da 30′ ed uno da 20′, permette agli staff tecnici di provare più soluzioni. I coach biancorossi Giovanni Boccalon e Luca Faggin vogliono testare a fondo la rosa.

Nella seconda frazione Vicenza appare più contratto, con tanta fretta di giocare e di conseguenza numerosi errori che tengono Patavium nella metà campo in attacco. Una meta per parte fissa il punteggio sul 42-14.

Nella terza frazione i padroni di casa si riportano stabilmente in attacco, trovando il settimo sigillo per il definitivo 49-14 e concludendo al meglio un bel pomeriggio di sport che mancava da troppo tempo. Migliore in campo Tommaso Nicoli, autore di ottime percussioni e placcaggi determinanti, oltre all’ottimo apporto al piede di Pedro Mercerat, con un magistrale 6/6 nelle trasformazioni.

Al termine della partita la signora Elsa Canova ed il figlio Davide hanno premiato la Rangers Rugby Vicenza e Tommaso Nicoli con le targhe per la squadra vincitrice ed il miglior giocatore del Trofeo in memoria dell’indimenticato Gianni Canova, biancorosso per sempre.

Per la squadra berica ora il focus si sposta all’appuntamento di sabato 24 ottobre quando, con inizio alle ore 15, al campo San Paolo di Treviso si svolgerà la seconda amichevole con la Tarvisium.

Rangers Rugby Vicenza – Patavium Rugby Union 49-14 (pt 35-7; st 42-14) mete 7-2

Marcatori: 4’ m. Paluello tr. Mercerat (7-0), 7’ m. Cesaro tr. Mercerat (14-0), 9’ m. Peron tr. Mercerat (21-0), 14’ m. Flynn tr. Mercerat (28-0), 27’ m. Torregiani tr. Mercerat (35-0) 35’m. Patavium tr. Patavium (35-7) 5’st m. Patavium tr. Patavium (35-14), 9’st m. Franchetti tr. Mercerat (42-14), 8’tt m. Gastaldo tr. Benetti.

Rangers Rugby Vicenza: Paluello, Gallinaro, Flynn, Meneguzzo, Poletto, Mercerat, Francescato, Torregiani, Piantella, Peron, Saccardo, Nicoli, Menin, Cesaro, Ceccato, Cenghialta, Franchetti, Stanica, Speggiorin, Benetti, Gastaldo, Menegaldo, Messina, Biasolo, Innocenti, Zimello, Meneghello, Santinello, Fassina, Tonello, Morselli. All. Faggin – Boccalon.

Patavium Rugby Union: Catalani, Marcato, Angelone, Fanton, Schievano, Trambaiolo, Cortellazzo, Boschetto, Alemu, Salasnich, Babetto, Lazzaretto, Rizzo, Cusinato, Giuriatti, Alouani, Chinchio, Caldon, Vecchiato, Marcolongo, Lucca, Fincato E., Fincato R., Ciullini, Pillon. All. Palandrani – Baraldo.

Arbitri: Favaro, Dardani, Giordani.

Calciatori: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 6/6; Benetti (Rangers Rugby Vicenza) 1/1; Patavium Rugby Union 2/2.

Man Of The Match: Tommaso Nicoli (Rangers Rugby Vicenza)

Photogallery Alessandro Zonta