Il 13 e 14 novembre tornerà a rombare il Rally Città di Schio

Dopo un anno di pausa la competizione scledense, in questo 2020 che per causa dell’emergenza sanitaria ha visto ridimensionare il numero delle competizioni di rally, è rimasta tra le poche che hanno avuto la forza e la volontà di portare a fondo l’impegno preso, non cambianddo le date in calendario il 13 e 14 novembre, il week-end in cui si accenderanno i motori della 29^ edizione.