McControl Diavoli Vicenza vince anche a Torino: martedì derby con i Vipers Asiago

HOCKEY IN LINE – I Diavoli portano a casa tre punti pesanti da Torino con il risultato di 3-1, al termine di una gara che come si pensava è stata dura e che ha visto i biancorossi sotto per tutto il primo tempo. Bravi i padroni di casa, che hanno giocato una buona gara, e bravi i vicentini a mantenere calma e concentrazione e a ribaltare il risultato nel secondo tempo, conquistando una vittoria importante che li fa rimanere a punteggio pieno a guidare la classifica dopo cinque partite. Prova di carattere e qualità dei singoli per i Diavoli che martedì tornano in casa per il derby contro Asiago Vipers, una partita che sarà ricca di emozioni e di stimoli, con tanti ex e uno spettacolo assicurato.

“La partita è stata esattamente come me la aspettavo – ha spiegato a fine incontro l’allenatore dei vicentini, Angelo Roffo. – La pista è difficile e tende a livellare i valori tecnici, loro sono un ottimo team ed è quindi difficile giocarci contro, su questo campo ancora di più. Sono soddisfatto della squadra perché ha saputo giocare, ho visto belle azioni, belle conclusioni, bei tiri, e sono contento del carattere con cui la squadra ha reagito dopo lo svantaggio e come ha saputo con pazienza continuare a giocare fino alla fine. Queste è una di quelle partite in cui il risultato mi soddisfa, soprattutto per il carattere dimostrato”.

– Si volta subito pagina e martedì ci sarà il derby in casa contro i Vipers, un altro test importante.

“Penso sia una partita difficilissima perché Asiago si è rinforzato tantissimo, adesso è arrivato anche Chelodi. Li ho visti giocare e sono veloci, sono aggressivi, sono tecnici e hanno degli ottimi giocatori, giovani, ma veramente molto bravi. La partita quindi sarà difficilissima, giochiamo in tempi ravvicinati, quindi dobbiamo essere pronti a dare il massimo e a giocare con la massima concentrazione, cercando di non sbagliare nulla”.

TABELLINO

Real Torino – Mc Control Diavoli Vicenza (1-0) 1-3

Real Torino: Dal Vecchio, Cusin, Letizia, Meirone, Codebò, Castagneri, Ottino, Perazzelli, Gatti, Zorloni, Caramazza.

All. Andrea Marcuzzi

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Wennerstrom, Delfino, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Macdonald, Testa.A

All. Angelo Roffo

Arbitri: Zoppelletto e Lega

RETI

PT: 8.20 Gatti (T);

ST: 23.00 Macdonald (V), 35.55 Macdonald (V), 39.33 Delfino (V) pk.