L’Arzignano Valchiampo cerca pronto riscatto con il Belluno

Tanta voglia di voltare subito pagina. C’é poco da fare, le prime due giornate hanno regalato ben poche soddisfazioni ed in casa FC Arzignano Valchiampo l’obiettivo è uno solo: iniziare a far punti!

Nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle il ko rimediato domenica contro l’Este, al termine di una partita fortemente condizionata dall’espulsione di Pasqualino dopo nemmeno 10’ (che sarà squalificato al pari di mister Spinale) e il calendario prevede il primo turno infrasettimanale della stagione.

Si giocherà mercoledì 7 ottobre alle 15 e sarà la seconda partita consecutiva al Dal Molin nell’arco di quattro giorni. Avversario sarà il Belluno, che nell’ultimo turno non ha giocato causa il rinvio della propria gara per l’allerta meteo che ha colpito il bellunese. Una partita molto importante per i giallocelesti, che devono per forza cambiare marcia e iniziare a far punti. Serve sbloccarsi, per il morale e per la classifica.

I numeri dicono che l’Arzignano finora non è riuscito a portare a casa punti nelle prime due partite, terminate entrambe per 1-0 contro Caldiero ed Este. Il Belluno in questo momento è ancora a quota 0 punti in classifica, ma ha giocato una partita in meno per il rinvio del match di domenica con l’Ambrosiana. Nell’unico incontro giocato finora ha rimediato un ko esterno per 3-1 sul campo dell’Este. Per i giallocelesti tanto il desiderio di tornare subito in campo, per riscattarsi e fare di tutto per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.