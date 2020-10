“Dai che ‘riva” avrebbero detto i tifosi biancorossi. Ed ecco allora dall’Atalanta Bergamasca Calcio Jacopo Da Riva.

Centrocampista classe 2000, il promettente giocatore é stato aggregato alla prima squadra nerazzurra nello scorso campionato esordendo in Serie A contro l’Inter ed è sceso in campo in Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Negli ultimi due anni con la Primavera orobica ha conquistato due campionati Primavera e una Supercoppa.