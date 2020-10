Amichevole del Tramarossa a Vicenza contro l’UEB Gesteco Cividale

BASKET MASCHILE – SERIE B1 – Quarto impegno del precampionato per la Tramarossa Vicenza, che domani alle 17, al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza, sarà impegnata contro un’altra formazione del girone B. Si tratta della UEB Gesteco Cividale, altra compagine inserita nel girone C e che sarà avversaria dei biancorossi anche in campionato. Coach Ciocca avrà a disposizione il roster al completo.

I gialloblu di Cividale, allenati da un coach con esperienza come Pillastrini, hanno rilevato in estate il titolo della Gessi Valsesia Borgosesia, partendo così direttamente dalla cadetteria.

Nonostante questa sia solo la prima stagione in categoria dei friulani, la squadra ha costruito un roster solido, con l’obiettivo di puntare in alto, prelevando diversi giocatori dall’A2.

Gli esterni sono Riccardo Truccolo, Eugenio Rota, Adrian Chiera, Alessandro Cassese ed Enrico Micalich; in ala, Leonardo Battistini, Stefano Monticelli e Gabriele Miani; i lunghi sono Giovanni Fattori e Alessandro Vigori.

Il test contro i gialloblu sarà realisticamente il più impegnativo di quelli sostenuti fino a questo momento dalla Tramarossa Vicenza.