La Scuderia Palladio Historic all’Elba con lo “specialista” Alberto Salvini

È alle porte per la Scuderia Palladio Historic uno degli appuntamenti più importanti della particolare stagione sportiva 2020: quello con il Rallye Elba Storico che si svolgerà da giovedì 17 a sabato 19 prossimi a Capoliveri.

Secondo dei tre appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il rally elbano vede al via Alberto Salvini che ritroverà Davide Tagliaferri sul sedile di destra della Porsche 911 RSR Gruppo 4 preparata dalla Balletti Motorsport.

Gara molto importante in ottica campionato, l’Elba Storico ha per Alberto un sapore tutto particolare: “Dal 2002 non ho saltato un’edizione dell’Elba Storico, ne ho corse diciannove di fila ed è per me una gara alla quale non posso mancare. L’ho vinta due volte: nel 2011 con Patrizio Salerno e lo scorso anno con Davide dopo una sfida fino all’ultimo chilometro. Non nego che un pensiero al tris lo faccio e darò il massimo anche in questa edizione per poterci riuscire e portare un altro prestigioso alloro nella bacheca della Palladio Historic che ci supporta con passione.”

E aggiunge: “Dovremo però impostare la gara anche in ottica Campionato Italiano: quest’anno, con sole tre gare a calendario è vietato sbagliare.”

Il positivo mese di settembre, iniziato con la vittoria al San Martino di Castrozza, è proseguito nello scorso fine settimana alla Salita Bologna – Raticosa che ha dato il via al Campionato Italiano Velocità Salita. Umberto Pizzato su Porsche 911 RSR Gruppo 4 ha conquistato la terza posizione di classe e di 2° Raggruppamento grazie alla ventunesima prestazione assoluta mentre per Romeo De Rossi, cinquantunesimo su Alfasud TI Gruppo 2, è arrivata la vittoria di classe.

Infine, un bel podio è arrivato dalla regolarità sport Città di Torino grazie a Daniele Carcereri e Gabriella Coato terzi assoluti su Peugeot 205 GTI.

La foto di copertina è di ACI Sport