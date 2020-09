Stevan, Magnabosco e Dal Sasso confermati all’Asiago Hockey

La Migross Supermercati Asiago Hockey è lieta di comunicare il prolungamento di contratto con altri tre giocatori locali: Michele Stevan, Marco Magnabosco e Davide Dal Sasso.

Tre giocatori nati e cresciuti ad Asiago, Giallorossi sin dal primo istante in cui hanno allacciato i pattini, sono pronti a tornare in campo con la maglia Stellata per difendere il tricolore cucito sul petto.

Michele Stevan, 27 anni, si appresta a cominciare la sua 12 stagione in prima squadra

Centro ormai di grande esperienza, che riesce sempre ad essere al posto giusto e dare equilibrio alla sua linea. Michele è ormai vicinissimo a quota 500 partite con la maglia del club, a testimonianza del suo valore e della fiducia che ogni allenatore ripone in lui.

Marco Magnabosco, 25 anni compiuti il mese scorse, è l’uomo delle partite decisive

In gara 3 di finale della Serie A a Brunico Marco Magnabosco ha deciso il match con una doppietta, un po’ come era successo in Gara 7 di Alps Hockey League nel 2018 quando ha realizzato 2 goal e 2 assist. Marco è ormai uno degli attaccanti italiani più incisivi del campionato, lo testimoniano i 38 punti in 43 partite della scorsa Alps Hockey League e i 4 punti nelle 6 partite di playoff della Serie A.

Davide Dal Sasso il più giovane dei tre con 23 anni

Dal Sasso ha iniziato il suo cammino in prima squadra contestualmente alla nascita della Alps Hockey League nel 2016 e comincerà così la sua 5° stagione. Nell’ultimo anno ha eguagliato il suo personale record di punti con 2 goal e 13 assist, che pareggia lo score della stagione 2017/2018.

La società con queste conferme può contare su tre Leoni di casa, pronti a tutto per difendere i colori Giallorossi in Italia e in Europa.

Ai tre il nostro più caloroso augurio per una stagione carica di emozioni e di successi.

