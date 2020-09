I due vicentini Baseggio e Pozza al Tricolore con General Store Essegibi Fratelli Curia

CICLISMO U23 – Si correrà domenica 13 settembre il Campionato Italiano in linea Under23 che sarà ospitato, quest’anno, dall’Emilia-Romagna e dalla località bolognese di Zola Predosa.

Alla prova Tricolore, che assegnerà il titolo 2020 agli atleti nati tra il 1998 e il 2001, la General Store-Essegibi-F.lli Curia (squadra che ha sede a Domegliara, in provincia di Verona) parteciperà con Matteo Baseggio, Cristian Rocchetta, Lorenzo Visintainer, Gianluca Mignolli, Marco Chesini ed Ettore Pozza.

Nella sfida nazionale su strada gli atleti si confronteranno con 162,4 km particolarmente esigenti, distribuiti lungo un percorso che ricalcherà il Piccolo Giro dell’Emilia, seppur con qualche novità. Nella prima parte a mettere a dura prova le gambe in gruppo ci penseranno le salite di Ca’ Bortolani, Zappolino e San Lorenzo in Collina. Nella seconda parte di gara verrà, poi, affrontato per 5 volte un circuito di 8,5 km con il duro strappo di Montevecchio che, per il finale, riporterà la carovana nel comune bolognese e alla linea bianca di Via Risorgimento.

“La corsa si preannuncia molto selettiva,” ha detto il DS Giorgio Furlan. “Le salite presenti sul percorso sono impegnative, soprattutto lo strappo nei cinque giri finali che, con ogni probabilità, deciderà le sorti della prova. Credo che sarà un bel Campionato Italiano. Il nostro team punterà in special modo su Rocchetta, Baseggio e Mignolli, che stanno dimostrando di essere in buona condizione, ma tutti sono determinati a fare bene. Come sempre daremo il massimo per provare a conquistare un risultato di spessore.”



La selezione per il Campionato Italiano U23:

BASEGGIO MATTEO, Bassano del Grappa (Vi), nato il 18/06/1998

CHESINI MARCO, Sant’Ambrogio di Valp. (Vr), nato il 24/02/1999

MIGNOLLI GIANLUCA, Negrar (Vr) nato il 24/06/2000

POZZA ETTORE, Lonigo (Vi), nato il 16/07/1999

ROCCHETTA CRISTIAN, Villafranca (Vr), nato il 02/03/1998

VISINTAINER LORENZO, Cles (Tn), nato il 29/07/1999

Foto copertina: Riccardo Scanferla