Alps Hockey League: il calendario della stagione regolare

E’ disponibile il calendario della stagione regolare per la prossima Alps Hockey League, stagione 2020/21. La quinta edizione della Alps Hockey League avrà inizio il prossimo 3 ottobre con le prime otto partite della regular season. Quest’ ultima avrà un totale di 288 incontri e terminerà il 18 marzo.

La prima fase della stagione regolare con la formula “Return-2-Play”: si gioca un’andata ed un ritorno contro gli avversari del gruppo regionale per un totale di sei partite per team. Dal 24 ottobre inizia il classico round-robin.

Saranno complessivamente sei i match per compagine nella prima parte di regular season: le 16 squadre partecipanti sono state divise in quattro gruppi regionali ed aprono la stagione regolare 2020/21 nella Alps Hockey League. Nella seconda giornata della fase “Return-2-Play” ci saranno le stesse sfide della prima ma a piste invertite. I due duelli settimanali R2P contro il rispettivo concorrente regionale saranno conteggiati come partita di andata e ritorno, quindi la somma dei goal segnati (andata e ritorno) sarà decisiva per la vittoria e l’assegnazione dei punti. Con questa innovativa formula, un massimo di tre punti possono essere assegnati al termine di un’andata e ritorno. Se entrambe le squadre hanno segnato lo stesso numero di gol dopo 120 minuti (60′ andata/60′ ritorno), le squadre ricevono ciascuna un punto. Il punto aggiuntivo viene assegnato nei tempi supplementari e, se necessario, ai rigori.

Dopo le sei partite, il 24 ottobre inizierà un round robin completo. I primi 4 classificati dopo 36 partite (6 R2P + 30 round robin) per squadra si qualificheranno per i playoff, mentre le squadre finite dal quinto al dodicesimo posto giocheranno i pre-playoff.

Nel caso in cui i regolamenti governativi, legati al Covid-19, dei paesi coinvolti nella Alps Hockey League dovessero imporre delle restrizioni allo svolgimento delle gare, potrebbero esserci dei cambiamenti successivi nel programma o nella modalità di gioco.

Qui il calendario della stagione regolare Alps Hockey League

