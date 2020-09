Work Service: ancora Tricolori da conquistare!

Venerdì gli juniores corrono ad Orsago (Tv) per il Campionato Italiano a cronometro; domenica a Zola Predosa (Bo) il tricolore Under 23

Consegnato agli annali del ciclismo il Campionato Italiano Juniores di Montegrotto Terme (Pd), per la Work Service Romagnano e per la Work Service Dynatek Vega non è finita la caccia al tricolore.

Gli juniores della Work Service Romagnano, infatti, saranno impegnati domani, venerdì 11 settembre, ad Orsago (Tv) per il Campionato Italiano a cronometro: in gara ci saranno Lorenzo Germani, reduce dall’argento al tricolore in linea, e il talentuoso Andrea Violato. I ragazzi diretti da Matteo Berti saranno in gara anche sabato alla Sandrigo – Monte Corno (Vi) e domenica a Villadose (Ro) e a Casano (Sp).

Gli Under 23 della Work Service Dynatek Vega, invece, dopo l’ottima esperienza al Giro d’Italia Giovani, saranno in gara domenica a Zola Predosa (Bo) per andare all’assalto del Campionato Italiano Under 23 in linea. In gara, sotto la direzione dell’ex professionista, Biagio Conte ci saranno Nicolas Coppolino, Jakob Dorigoni, Andrea Ghislanzoni, Mattia Saccon, Marco Viero e Michael Zecchin.

“Domenica scorsa è stata una giornata straordinaria che ha infuso un grande entusiasmo in tutti noi: il successo organizzativo del Campionato Italiano e la generosa prestazione di Lorenzo Germani hanno esaltato gli appassionati che hanno seguito la gara dal vivo e via streaming: ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale la grande festa di Montegrotto Terme” ha commentato il presidente Massimo Levorato. “In questo fine settimana ripartiamo con altri due obiettivi tricolori in testa e con la consapevolezza che abbiamo a disposizione due grandi team capaci di essere protagonisti su tutti i terreni”.