LR VICENZA GIOVANI – Ecco gli staff delle squadre nazionali

Comincia a prendere forma la nuova stagione del settore giovanile biancorosso. Dopo aver presentato lo staff che guiderà la squadra Primavera, è stato definito l’organigramma tecnico delle squadre nazionali e dell’under 14 del settore giovanile biancorosso coordinato da Michele Nicolin (nella foto di copertina).

Di seguito andiamo a presentare gli allenatori, i collaboratori tecnici, i preparatori atletici e i preparatori dei portieri per la stagione 2020/2021.

ALLIEVI UNDER 17:

Guido Belardinelli – allenatore

Antonio Rondon – collaboratore tecnico

Matteo Pegoraro – preparatore atletico; Alex Dall’Amico – preparatore portieri

Dirigenti: Giancarlo Barzi, Pietro Berterra, Daniele Pellegrini

ALLIEVI UNDER 16:

Diego Bistore – allenatore

Fabio Donà – collaboratore tecnico

Gianluca Panozzo – preparatore atletico; Fabbi Davis – preparatore portieri

Dirigenti: Diego Roncato, Stefano Benetti, Luciano Loro

GIOVANISSIMI UNDER 15:

Gabriele Stevanin – allenatore

Fabio Benetti – collaboratore tecnico

Edoardo Zanin – preparatore atletico; Nicola Bin – preparatore portieri

Dirigenti: Francesco Spadaro, Alberto Gastaldello, Oscar Spigolon

GIOVANISSIMI UNDER 14:

Tommy Dal Santo – allenatore

Marco Pozzobon – collaboratore tecnico

Christian Loda – preparatore atletico; Nicola Bin – preparatore portieri

Dirigenti: Renato Gastaldello, Fiorenzo Mozzo, Adriano Costa

Ai tecnici e preparatori di squadra sopra indicati si affiancano una serie di professionisti che supportano le diverse attività.

Recupero, riatletizzazione infortunati e sostegno del talento: Lamberto Zanella e Palextra Center

Individual Coach: Andrea Rabito – Alessandro De Poli – Massimo Guarise

Mental Coach: Guido Bresolin – Laura Castellan – Rudy Pigato – Davide Meneghelli

Match Analyst: Lorenzo Favero – Riccardo Zanini – Carlo Bardellini – Mattia Rampazzo

Responsabile sanitario: Dott. Giovanni Ragazzi

Medici sociali: Dott. Diego Ave – Dott. Sergio Ferasin

Fisioterapisti: Agostino Padovan – Daniele Lazzaretti

Osteopata: Paolo Dal Ferro.