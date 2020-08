TENNIS – Titolo regionale Under 10 per Tennis Comunali Vicenza

Arriva dai più piccoli, ovvero l’Under 10 mista, il primo titolo regionale 2020 per Tennis Comunali Vicenza. La squadra composta da Jovana Ilic, Robert Iorga, Filippo Dal Molin e Nicola Filippi Fermar, capitanata dal maestro Federico Fort, ha sconfitto per 2-1 il Tennis Club Cerea. Decisivo il doppio dopo che i due singolari erano terminati con un successo per parte. Vittoria per Robert Iorga contro Raffaele Faccioli per 6-1 e 6-2 e sconfitta con un duplice 6-4 per Ilic, che si era trovata in vantaggio 4-1 nel primo set contro Anna Manfrin. Non mancano le emozioni nel doppio con i vicentini che perdono i primi tre games al punto secco, si rifanno sotto, ma cedono il parziale per 6-4. Vincono però il secondo set per 6-3 e al long tie-break si trovano subito avanti 6-0. Sul 9-6 subiscono la rimonta degli avversari fino al 9-8 prima di chiudere con una volée vincente di Jovana.

“Sono contento innanzi tutto per i ragazzi, bravi a non mollare e a crederci fino in fondo anche quando si sono trovati sotto – ha commentato il maestro Federico Fort – E poi vincere un titolo regionale, pur con un campionato più breve come quello di quest’anno, è una bella soddisfazione per tutti: per il circolo, per i maestri e per i nostri giocatori. E chissà che questo successo non dia la spinta decisiva per la conquista della Coppa Bertagna, che premierà il miglior club del Veneto per risultati conseguiti a livello giovanile. Peccato solo non aver disputato le Final four perchè ci saremmo potuti prendere delle belle soddisfazioni”.

Missione compiuta anche per l’Under 12 femminile, che conquista il terzo posto (e l’accesso alle finali di Macroarea) superando per 2-1 il Circolo Tennis Bardolino. Anche qui 1-1 dopo i singolari con Jelena Ilic che regola Alicia Consolini con un doppio 6-2 mentre Caterina Cavalloni deve cedere per 6-0 6-1 alla forte Maria Sole Savoia (3.4). Nel doppio le ragazze capitanate dal maestro Marco Berna si impongono con il punteggio di 6-4 7-5.

E ad una domenica ricca di soddisfazioni era preceduto un sabato più amaro per i nostri colori: l’Under 12 viene sconfitta per 2-0 dalla Società Tennis Bassano. Aleksandar Stokic e Federico Losio (non è potuto scendere in campo Massimiliano Fucile infortunato) si arrendono a Mattia Cappellari per 6-2 6-3 e ad Alberto Battaglia con un doppio 6-1.

Niente da fare neppure per l’Under 16 maschile battuta per 2-0 dal Tennis Villafranca. Tommaso Bertuzzo perde con Testori (2.6) per 7-5 6-3 mentre Tommaso Stimamiglio cede a Boscarini (3.1) per 6-0 6-4.

Finale raggiunta invece per l’Under 14, che ha la meglio al doppio per 6-0 6-2 contro la ST Bassano dopo che nei singolari Andrea Zanini aveva vinto per 6-2 7-5 e Jacopo Greco Lucchina aveva perso per 6-1 7-5. A contendere il titolo ai vicentini sarà il CT Scaligero di Verona.