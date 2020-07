BASEBALL – Il Ceppo fa un sol boccone delle altoatesine Bolzano e Trento

Domenica prossima derby cittadino fra Il Ceppo Vicenza e Valbruna Palladio

Serie C

19 Luglio: Il Ceppo Vicenza – Bolzano baseball 10 – 9

26 Luglio: Trento baseball – Il Ceppo Vicenza 9 – 18

Buona la prima! Anche se col brivido, la formazione vicentina de “Il Ceppo” dopo 4 ore e 9 minuti di gioco riesce a fare sua la prima di campionato. Come da previsioni la squadra altoatesina si conferma battagliera e mai doma dimostrando compattezza e determinazione. La partita fino all’inizio della 5^ ripresa sembra facile per i vicentini che contenendo bene le sfuriate avversarie risultano in vantaggio per 7 a 0. Ma nel baseball si sa, finché non sono stati realizzati i 27 out tutto è possibile. E infatti mentre i vicentini commettono alcuni errori, il Bolzano si fa coraggio fino a raggiungere e superare di 1 punto i padroni di casa. Ma il Ceppo Vicenza non ci sta e rimedia subito passando a sua volta in vantaggio di 1 punto, risultato che resterà tale fino alla fine Il ceppo batte Bolzano per 10 a 9.

E buona anche la seconda! Domenica scorsa a Trento con una partita interminabile (4 ore e 40 minuti) i ragazzi di Carlos Padilla se la sono presa comoda imponendo il proprio gioco portando il risultato finale a proprio favore per 18 a 9. Alla 3^ ripresa infatti la Gastronomia il Ceppo era già in vantaggio per 11 a 3 con un big inning di 7 punti, ma era importante far giocare tutti e far fare esperienza anche ai giovani che quest’anno ne hanno particolarmente bisogno. Mentre il Ceppo Vicenza alternava i propri lanciatori con una certa regolarità iniziando con Christian Bauit, poi Nicolò Mantovani, Giacomo Padilla per finire con Massimiliano Andriolo, il Trento non riuscendo ad essere efficace sul monte di lancio ne ha cambiati 6, tutti alla ricerca di mettere in difficoltà le mazze beriche. Infatti il divario sostanziale della partita si è riscontrato nelle battute valide, 10 vicentine contro le 6 trentine e nelle basi su ball concesse: sono state addirittura 26 quelle del Trento e 12 quelle del Ceppo.

Partita interminabile quindi ma saldamente in pugno dei vicentini anche se il Trento ha avuto una reazione nella 6^ ripresa segnando 5 punti. Alla fine però i ragazzi di Carlos Padilla hanno dato la stoccata finale nell’ultima ripresa segnando altri 4 punti. Con questo risultato la squadra vicentina è sola al comando della classifica e vuole restarci a lungo.

Il ruolo di ricevitore da parte vicentina è stato svolto da Mattia Berton, 3 inning; Luis Uzcategui, 4 inning e da Giovanni Munaretto per le restanti due riprese.

Le 10 battute valide sono state di: Marco Sanguanini, 1 doppio e 2 singoli; Matteo Costa, 1 doppio e 1 singolo; Oscar Zin, 1 doppio; Mattia Berton, 2 singoli ed Ernesto Gallo e Luis Uzcategui con 1 singolo a testa.

Domenica prossima ai Pomari alle ore 15.30 la prima di ritorno con il derby tutto vicentino fra Il Ceppo Vicenza e Valbruna Palladio. L’obiettivo del Ceppo è quello di restare sulla vetta della classifica.