CALCIO – L’Arzignano parte per la preparazione e conferma capitan Bigolin

Da definire, invece, il programma delle amichevoli, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito al protocollo sanitario da seguire.

Vecchi e nuovi si raduneranno Sabato 01 Agosto allo Stadio Comunale Dal Molin di Arzignano, sede della preparazione: dopo la consegna del materiale tutti in campo per il primo allenamento della stagione agli ordini del nuovo allenatore, Manuel Spinale, e del suo staff.

ARZIGNANO (VI) – Manca davvero poco al via ufficiale della stagione 2020/21 per l’FC Arzignano Valchiampo, pronto a vivere una grande stagione, indipendentemente dalla categoria in cui sarà impegnato (nei prossimi giorni ci dovrebbero essere novità dopo il Consiglio Federale).

Definito il percorso che porterà la truppa di mister Spinale a mettere benzina nel motore in vista di una stagione che dovrà vedere i giallocelesti grandi protagonisti. Tre giorni di lavoro ad Arzignano e dal 24 al 30 agosto il ritiro di Bolca per farsi trovare pronti al via della stagione

La prima conferma in vista della nuova stagione riguarda una pedina chiave, in campo e fuori, come il centrale. A lui va un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo anno in gialloceleste

ARZIGNANO (VI) – L’FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente la prima conferma in vista della stagione che sta per cominciare: il capitano Cristiano Bigolin.

Il centrale difensivo classe 1990 dunque proseguirà il suo percorso in gialloceleste iniziato nel luglio del 2017 e che lo ha portato a farsi apprezzare per le sue doti tecniche e umane.

A Cristiano, leader in campo e fuori di questo gruppo, tutta la società intende rivolgere un grandissimo in bocca al lupo per il compito che lo aspetta in questa annata piena di aspettative.