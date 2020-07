HOCKEY GHIACCIO – Michele Marchetti torna ad Asiago!

La Migross Supermercati Asiago Hockey annuncia il ritorno in Giallorosso dell’attaccante fassano Michele Marchetti, che a distanza di un anno torna a vestire la maglia Stellata.

Michele non avrebbe bisogno di essere presentato, vista la sua esperienza ad Asiago nella stagione 2018/2019, ma andiamo comunque a vedere insieme quali sono le sue caratteristiche e statistiche.Giocatore dal fisico importante, è alto 188 cm e pesa 92 kg. Cresce in una famiglia di hockeysti: il padre Luigi è all’interno del coaching staff del Fassa da una vita, mentre il fratello Stefano ha giocato ad Asiago per sei stagioni, esperienze poi con il Fassa, il Pontebba e, attualmente, con il Bolzano.Michele inizia a giocare ad hockey con il Fassa, con cui esordisce in Serie A nella stagione 2011/12. Fino al 2016 gioca per i Falcons, con la sola parentesi americana della stagione 2013/14, quando si trasferisce oltre oceano per giocare nella NAHL (North America Hockey League). Dal 2016 al 2018 veste per due stagioni la maglia biancorossa dei Foxes di Bolzano in EBEL, prima del suo trasferimento sull’Altopiano. Nella sua stagione in Giallorosso va a segno 14 volte e regala 9 assist ai compagni in 32 partite di regular season di Alps Hockey League, mentre nei playoff della Serie A dispensa 3 assist in 4 partite. Nello scorso campionato ritorna a casa e si rende subito protagonista del rilancio dei Fassa Falcons, realizzando 33 punti (15 goal e 18 assist) in 40 partite.

Michele Marchetti, che ha firmato ieri il contratto che lo legherà alla Migross Asiago per la prossima stagione, ha espresso tutta la sua soddisfazione:“Sono molto contento di tornare perché ad Asiago mi sono trovato molto bene. Il gruppo dei ragazzi è sempre fantastico. Le ragioni che mi hanno spinto a tornare sono quelle che mi hanno spinto a firmare la prima volta: è una squadra costruita per arrivare in alto e l’ambiente è stimolante. Oltre a questo, sull’Altopiano la gente vive di hockey ed è emozionante giocare qua e vivere questa passione insieme ai tifosi”.

La società dà il suo bentornato a Michele e gli augura una stagione piena di successi.

Welcome back!