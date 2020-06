BASEBALL – Il Vicenza Bsc in campo con lo sponsor Gastronomia Il Ceppo

La squadra di Carlos Padilla prosegue la preparazione in vista del prossimo campionato

Dopo qualche settimana dalla ripresa degli allenamenti la Federazione Italiana Baseball Softball ha pubblicato le linee guida per la ripresa dei campionati di tutte le categorie.

Qualche perplessità aleggia tra gli addetti ai lavori, atleti, allenatori e dirigenti, che vedono ancora ristrettezze eccessive.

Tuttavia ci si adegua con la speranza che, con il trascorrere del tempo, vi possa essere qualche aggiustamento.

La data di inizio di tutti i campionati di serie, dalla A1 alla serie C, è prevista nel weekend dell’11 e 12 luglio e, salva la pausa ferragostana, l’attività proseguirà fino ai primi di ottobre.

Per quanto riguarda la prima squadra del Vicenza Bsc militante in serie C, dopo le prime tre settimane di allenamento è arrivata la prima partitella in famiglia contro la formazione Under 18. Le attuali normative non consentono infatti di disputare delle partite amichevoli con altre squadre in vista dell’inizio del campionato. In virtù del buon numero di atleti fra prima squadra e Under 18 l’allenatore e responsabile tecnico Carlos Padilla ha messo a confronto le due formazioni per ricavarne delle utili indicazioni sull’assetto e sui ruoli dei giocatori. Ovviamente sarebbe stato più utile una sfida con altre realtà, tuttavia qualcosa di buono è emerso lo stesso.

“Nelle prossime due settimane – afferma il tecnico – si dovrebbe raggiungere un buon livello e superare quel gap che il Covid-19 ha sicuramente provocato”.

Domenica scorsa durante la partitella in famiglia vi è stata una breve interruzione per dare l’occasione alle squadre in campo di conoscere Maurizio Boscolo, uno dei titolari della Gastronomia Il Ceppo che da questa stagione abbinerà il nome dell’azienda alla prima squadra. Dopo lo scambio dei saluti con i giocatori ed il presidente Carlos Padilla, Maurizio Boscolo ha voluto dare con la propria presenza un segnale di incoraggiamento a tutti i giocatori, allenatori e dirigenti lasciando poi lo stadio con un beneaugurante “in bocca al lupo”.

Intanto la Federazione ha reso nota la composizione dei gironi con le squadre che faranno parte del raggruppamento “zona 2” per la serie C: Veneto, Friuli, Trento e Bolzano. I gironi saranno 4, uno friulano e tre veneti di cui 1 comprendente Trento e Bolzano. In quest’ultimo sarà inserita la formazione del Vicenza Gastronomia Il Ceppo con l’altra squadra vicentina della Palladio e poi Trento e Bolzano. Essendo un girone di sole 4 squadre la formula prevede andata/ritorno/andata.

La grande novità voluta dalla Federazione – ed è giusto darle merito – è quella di aver tolto, in tutti i campionati del 2020 le tasse gara.

Proseguono intanto gli allenamenti delle squadre giovanili nell’ex campo da calcio di Cavazzale di via Europa in quanto, per disposizioni federali, tutte le attività, per il momento, devono svolgersi a porte chiuse. Vi è stato quindi un trasferimento forzato, da Vigardolo a Cavazzale, in uno spazio recintato grazie all’amministrazione di Monticello Conte Otto che ha trovato questa soluzione. Il problema adesso, per poter disputare le partite in totale sicurezza, sarà quella di adeguare la recinzione dell’ex campo da calcio per fare in modo che possa essere adatta al gioco del baseball e softball giovanile. Nella speranza che ciò avvenga quanto prima nel frattempo dovrà essere trovata una soluzione di emergenza per far giocare le squadre giovanili.

Visto l’inizio ritardato dei campionati, qualche squadra potrebbe trovare delle difficoltà nella composizione numerica dal momento che, nel prossimo periodo, con le ferie vi potranno essere delle assenze importanti. La Federazione ha pensato anche a questo prevedendo, in caso di difficoltà di formazione delle squadre, che queste potranno schierare in campo giocatori in prestito da altre società. Il tutto con spirito di adattamento, ma sempre in totale sicurezza secondo le prescrizioni anti Coronavirus.