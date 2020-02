CRISI CORONAVIRUS – Scuole chiuse in tutta la Regione del Veneto (tutte e sette le province compresa Vicenza) fino al prossimo 1°marzo 2020 (compreso). Questa è la misura drastica anti coronavirus annunciata dal Presidente della Regione del Veneto, firmata congiuntamente al Ministro della Salute, contenente anche altre prescrizioni, come la sospensione di tutte le situazioni di aggregazione: dai mercati alle fiere, dalle manifestazioni di carnevale a tutte le manifestazioni sportive.

Lo stop alle sfilate di Carnevale e la chiusura dei musei è previsto dalla mezzanotte di oggi domenica 23 febbraio 2020.

“So che questa decisione causerà disagi e polemiche – ha affermato il presidente Luca Zaia – ma dobbiamo essere severi di fronte alla diffusione del Coronavirus”.

L’ordinanza regionale e nazionale prevede anche la disinfezione dei treni, la sanificazione di autobus e vaporetti.

Intanto in mattinata la Regione del Veneto ha istituito un numero verde per informazioni sul Coronavirus al fine di non intasare i centralini degli ospedali e del SUEM 118 (questi solo per le emergenze).

Il numero verde per informazioni è: 800 462340.

Nell’ordinanza sono contenuti anche i consigli su come comportarsi per evitare contagi. Qui nel VIDEO: