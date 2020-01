CALCIO – Il Lane vince contro il Carpi

LR VICENZA-CARPI 1-0

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Zarpellon (63′ Tronco), Pontisso (85′ Rigoni), Cinelli, Vandeputte (85′ Zonta); Arma, Guerra (72′ Saraniti). A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Bonetto, Pasini, Bizzotto, Scoppa, Emmanuello. Allenatore: Di Carlo

Carpi (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini (64′ Fofana), Sabotic, Ligi, Sarzi; Saric (69′ Boccaccini), Pezzi (86′ Maurizi), Hraiech; Jelenic; Vano (69′ Cianci), Biasci. A disposizione: Rossini, Carta, Varoli, Carletti, Varga, Lomolino, Mastaj, Simonetti. Allenatore: Riolfo

Marcatori: 73′ Cinelli

É un Menti delle grandi occasioni quello che si presenta ad ospitare il big-match di giornata tra la prima e la seconda della classe.

Il Vicenza si presenta con la coppia d’attacco Arma – Guerra e Zarpellon in fascia a prendere il posto dell’infortunato Giacomelli.

Grande tifo sugli spalti e agonismo in campo con gli animi che iniziano ad accendersi per un fallo di Vano su Bruscagin.

I biancorossi provano subito a spingere creando un paio di mischie pericolose in area. Dall’altra parte é Hraiech a provarci. L’occasione più limpida capita però al 17′ con Guerra che s’invola verso la porta e lascia partire una conclusione che trova pronto Nobile alla respinta. Sulla ribattuta si avventa Arma che però commettendo fallo spinge il pallone in rete.

É il Vicenza a tenere in pugno le redini del gioco con gli emiliani pronti a ripartire.

Al 35′ brivido per la porta di Grandi con pallone messo in mezzo da Sarzi Puttini per Biasci con il pallone deviato in calcio d’angolo.

Dopo 2′ di recupero il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0.

Si riparte nella ripresa con subito una bella occasione con pallone messo al centro area da Zarpellon per Guerra che, sotto porta, non riesce a deviare in rete! Sono poi Vandeputte e Padella ad essere anticipati dall’uscita bassa del portiere Nobile con Pellegrini che resta a terra dolorante. Al 17’ primo cambio per Di Carlo che sostituisce uno spento Zarpellon con Alberto Tronco.

Al 22’ Vicenza vicinissimo al gol: cross dalla destra di Vandeputte per Simone Guerra che colpisce bene, ma é la traversa a negare il gol all’attaccante biancorosso che poi lascia il posto a Saraniti. Il vantaggio é rinviato solo di qualche minuto e porta la firma del capitano Antonio Cinelli che da centro area lascia partire un tiro imparabile per Nobile. Al 35’ il Carpi resta in dieci per l’espulsione di Jelenic che rimedia il secondo cartellino giallo.

Al 39’ doppio cambio dalla panchina biancorossa con Rigoni e Zonta al posto di Pontisso e Vandeputte, sicuramente tra i migliori in campo. Ed é proprio il neo entrato Zonta ad avere sui piedi la palla del possibile 2-0, sull’assist dalla sinistra di Saraniti, calciando però troppo debolmente tra le braccia del portiere. Carpi in nove per l’espulsione del neo-entrato Maurizi con i biancorossi che stavano ripartendo pericolosamente in contropiede. Cinque i minuti di recupero e poi può esplodere la festa biancorossa.

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA