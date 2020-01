BASKET – SERIE B1 MASCHILE

TRAMAROSSA VICENZA: Galipò, Owens, Sequami, Montanari, Corral, Gianesini, Rigon, Aromando, Conte, Brighi, Crosato, Milani, Cernivani, Pedrazzani..

Allenatore: Massimiliano Oldoini.

COELSANUS VARESE: Gatti, Gatto, Allegretti, Ballabio, Ferrarese, Maruca, Iaquinta, Calzavara, Calcagni, Tretini, Gergati, Caruso.

Allenatore Fabrizio Garbosi

Arbitri: Bergher e Pulina.

PRIMO QUARTO

Subito in campo per i biancorossi Galipò, Crosato, Cernivani, Montanari e Corral. Dopo 3 minuti il risultato è sul 5-6 per Varese.

A sei minuti dall’inizio Cernivani segna la seconda tripla e siamo 9-12.

Esce Corral ed esordisce in campo Aromando a 2 minuti e 29 secondi dalla fine del primo quarto. Siamo 9-15, in vantaggio ancora Varese.

Coach Oldoini che esordisce in questo match alla guida di Tramarossa, sostituisce Galipò con Brighi.

Nel frattempo Crosato segna 2 tiri liberi e Gianmarco Conte lo sostituisce in campo. Siamo sul 11-15.

Sul 13-19 coach Oldoini di Vicenza chiede un time out. E il quarto si chiude così!.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto sul 17-21 segna il suo primo canestro Aromando. Poi Corral e Crosato fanno la loro parte in attacco e gli altri in difesa.

A due minuti dalla fine siamo sul 29-29.

Brighi in lunetta a 2 secondi dalla fine sul 34-35. E segna due su due: finisce 36-35. TRAMAROSSA IN VANTAGGIO.

TERZO QUARTO

Nella ripresa dopo la pausa lunga il Tramarossa parte in quarta e si avvantaggia sino al 41-35.

SALTANO I TABELLONI LUMINOSI: è difficile seguire il punteggio, ma Vicenza gioca con grinta in attacco e pure in difesa e aumenta il vantaggio 44 a 39. Montanari è però già al quarto fallo.

Segna Cernivani in azione e subisce fallo e siamo a +6 più un libero a +7.

Risponde Allegretti da sotto: 47-42. Poi Corral segna e porta a 15 i suoi punti nel match: siamo a 49-44. Anche Aromando a segno 51-44, poi Balabio segna una tripla: 51-47.

Conte poi ruba palla a Varese e s’invola a canestro ma viene stoppato, fallo: segna due su due dalla lunetta: 53-49.

Assist per Crosato sotto canestro che tenta poi ritenta esegna il 55-49. A vuoto l’attacco di Varese e segna Aromando: 57-49.

Mancano 2′ e 30″ al termine del quarto di gioco.

E una tripla da fuori di Brighi porta Vicenza a +11.

A vuoto Varese e Brighi si ripete: 63-49. Mancano 1′ 22″ al termine del terzo quarto e il coach di Coelsanus Varese chiede time out.

Assist Cernivani per Corral a segno: 65-52. Allegretti segna da due e poi Varese segna anche da tre: 65-55. E finisce il terzo quarto sempre con problemi al tabellone luminoso che dà i punti , ma non i secondi dell’azione e il tempo rimanente del quarto.

QUARTO QUARTO

Subito Corral a segno ed è a 21 punti nel match: 69-55. Vicenza segna e Varese ha subito un momento di calo nel terzo quarto che gli è costato parecchio: Coelsanus ha subito un -10 che potrebbe essere determinante nell’economia della partita.

Mancano 8 minuti al termine del match e Vicenza conduce 69-56 su Varese. Time Out chiesto da Tramarossa.

Il capitano Montanari segna una tripla e siamo a 74-58: mancano 6′ e 50″ al termine! Bella azione in attacco con Corral che passa a Aromando che schiaccia! 76-59. Simone Aromando subisce fallo in attacco sotto canestro e va in lunetta! Segna: 77-60. Aromando scatenato all’esordio e segna in terzo tempo. La difesa di Varese sembra rassegnata!

Aggiornamento risultato: 79-63. Varese reagisce e segna da tre.

Altra tripla di Montanari che gioca rischiando molto (4 falli): 82-63 a 3′ e 15 ” al termine. Crosato sotto canestro: 84-63. La difesa di Varese è in difficoltà.

Ad 1′ 30″ al termine esce Corral per Conte e siamo 86-65. Montanari commette il quinto fallo ed è fuori: per lui entra Aromando!

TRAMAROSSA VICENZA VINCE! 86-67 SU COELSANUS VARESE.