Tennis Comunali Vicenza torna con un pareggio dalla trasferta friulana con il River

A firmare il risultato sono Giovanni Peruffo e Tommaso Bertuzzo che vincono sia i rispettivi singolari che il loro doppio. Sconfitta in tre set per Alessandro Battiston e in due per Andrea Zanini mentre nel secondo doppio si arrendono Tommaso Stimamiglio e Andrea Zanini.

“Abbiamo affrontato un’ottima squadra ed ancora una volta é stata una battaglia – commenta il capitano Alessandro Buratto – Innanzi tutto vorrei fare i complimenti a Giovanni Peruffo, che ha vinto per 7-6 al terzo set contro Kekez, che é stato 400 del mondo. Bravo anche Alessandro Battiston, che ha perso dopo oltre tre ore di lotta, pagando un po’ la stanchezza di una settimana ricca di impegni tra tennis e scuola. Conferma per Tommaso Bertuzzo ha trovato la sua seconda affermazione di fila. Dopo il 2-2 al termine dei singolari abbiamo sfiorato l’impresa giocando un grande doppio con Stimamiglio e Zanini, che si sono arresi ad una coppia davvero forte. Del resto, il campionato si sta rivelando molto impegnativo: ogni domenica é una maratona e speriamo che le cose inizino a girare per il verso giusto”.

Domenica 9 giugno si torna a giocare sui campi di casa, di via Monte Zebio, dove arriverà il CT Parabiago mentre il 16 é in programma la sfida con il Davis Tennis Team.

River Sporting Club – Tennis Comunali Vicenza 3-3

SINGOLARI

Peruffo b. Kekez 4-6 6-1 7-6(5)

Bilardo b. Battiston 2-6 6-3 6-4

Bertuzzo b. Commisso 6-3 6-4

Cogolo b. Zanini 6-3 6-4

DOPPI

Peruffo/Bertuzzo b. Commisso(Cogolo 6-4 7-6(2)

Kekez/Bilardo b. Stimamiglio/Zanini 7-5 6-4