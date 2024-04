Per le ragazze Rangers del Centro Delta sabato la sfida con la capolista Novara

PADEL SERIE B – Peccato! Vanno vicine alla prima vittoria nella terza giornata del campionato B di padel le ragazze del Centro sportivo Delta targate Rangers, sconfitte a San Benedetto del Tronto dal CT Maggioni.

2-1 il risultato finale a favore delle marchigiane. Nel primo incontro Giulia Zampieri ed Alessia Stefani perdono per 6-2 6-4 contro Laura Battistini ed Emily Fabbri.

Partono quindi bene Martina Stefani e Sofia Antolini, che vincono per 6-4 il primo set, ma poi cedono alla distanza per 6-1 6-3 contro Maddalena Cini e Flora Carrella.

A firmare il primo successo, seppur parziale, della nuova stagione sono Martina Stefani e Giulia Zampieri che regolano con un doppio 6-4 Laura Battistini e Maddalena Cini.

“Abbiamo giocato all’aperto e abbiamo pagato la non abitudine alle partite outdoor, soprattutto all’inizio – commenta la capitana Alessia Stefani – E peccato anche per la partita persa da Martina Stefani e Sofia Antolini che si è decisa davvero in pochi episodi che hanno fatto la differenza. Bravissime poi Martina e Giulia Zampieri che hanno disputato un grande match regalandoci il primo punto di questa nuova stagione”.

Sabato si torna a giocare in casa, sui campi di via Mazzini ad Altavilla Vicentina, per la sfida contro la capolista K-Tennis & Padel Novara: si inizia alle ore 14!