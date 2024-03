Esordio col botto per la serie C di Rangers Tennis Comunali Vicenza: 4-0 al Plebiscito

TENNIS – Esordio col botto per la squadra di serie C femminile Rangers Tennis Comunali Vicenza

4-0 il risultato della prima di campionato contro il Plebiscito Padova in una sfida a senso unico in cui le padrone di casa non hanno perso un set concedendo in tutto 10 game.

“Le ragazze non hanno deluso e le prestazioni sono state tutte convincenti – esordisce il capitano Francesco Polato (nella foto), affiancato in panchina da Edoardo Florio – Tante le note positive di questa prima giornata a cominciare dallo spirito di gruppo che si è già creato. Le ragazze erano tutte presenti a parte Lavinia Guerresco, impegnata in un torneo internazionale. Domenica 24 marzo saremo in trasferta contro il CT Scaligero e poi chiuderemo il girone in casa, il 7 aprile, contro l’AT Verona.

L’obiettivo, è inutile nasconderlo, è la promozione insieme con la crescita individuale delle giocatrici e del gruppo. La partenza è stata quella giusta, però adesso dobbiamo confermarci e migliorare ancora”.

Tennis Comunali Vicenza – Plebiscito Padova 4-0

Adele Burato b. De Poli 6-0 6-0

Caterina Novello b. Benvegnù 6-0 7-5

Chiara Albiero b. Dmitriev 6-1 6-1

Burato/Novello b. Friso/Mioni 6-1 6-2