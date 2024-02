CALCIO SERIE C NOW – La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Cataldi.

Cataldi, centrocampista classe 2001, in biancorosso da luglio 2022 ha registrato 12 presenze tra Serie C e Coppa Italia, prima del grave infortunio avvenuto nel dicembre 2022, nella gara di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese.