Per la Migross Asiago una doppia trasferta a Salisburgo e Linz

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – La Migross Supermercati Asiago Hockey affronta la prima delle due trasferte previste per questa settimana: mercoledì scenderà sul ghiaccio di Salisburgo mentre venerdì è attesa a Linz. Nei due precedenti stagionali i Red Bull hanno sempre avuto la meglio sui giallorossi, nella prima occasione in Austria i padroni di casa hanno vinto 4-2 e all’Odegar si sono imposti per 6-2.

Da Asiago: gli stellati nell’ultimo match contro l’Innsbruck, dopo una bella rimonta che li ha portati a recuperare 3 reti di svantaggio, hanno perso nuovamente all’overtime. Fino ad ora l’Asiago ha giocato i tempi supplementari ben 11 volte, trovando solo 4 vittorie. La classifica, complice la contemporanea vittoria di Lubiana e Pioneers, si è ulteriormente complicata e il 10° posto che qualifica ai pre-playoff è finito a 13 punti dalla 12a posizione occupata dalla Migross. Non ci sono buone notizie lato infortuni, agli ormai lungo degenti Moncada, Saracino e Beaulieu si aggiunge Fazio, uscito malconcio dal match con l’Innsbruck, ed è in valutazione la situazione di Gios, che con tutta probabilità salterà i prossimi impegni.

Da Salisburgo: i campioni in carica della ICEHL sono potenzialmente primi in classifica, avendo un solo punto di ritardo dal Klagenfurt, che guida la classifica, ma avendo giocato una partita in meno. Nell’ultimo match hanno perso inaspettatamente a Feldkirch contro i Pioneers Vorarlberg, interrompendo così una serie di 4 vittorie consecutive. La difesa è il punto di forza dei Red Bull, con 81 reti subite in 34 partite è la seconda meno battuta della Lega. L’attacco, guidato dal top scorer Peter Schneider, non si sta dimostrando all’altezza degli altri top team, con 103 reti messe a segno è solo il 7° per numero di marcature.

I leoni sono chiamati ad una vera e propria impresa, per trovare dei punti in casa del Salisburgo c’è bisogno di una prestazione eccezionale.