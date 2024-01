Con un gol per tempo é pari tra Arzignano Valchiampo e Legnago

ARZIGNANO VALCHIAMPO – LEGNAGO SALUS 1-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Casini (31’ st Bernardi), Molnar, Lakti, Grandolfo, Lunghi (24’ st Centis), Gemignani, Antoniazzi (24’ st Bordo), Davi, Milillo, Parigi (40’ st Cazzadori). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Cariolato, Zanon, Campesan, Boffelli.

LEGNAGO: Fortin, Sbampato (24’ st Van Ransbeeck), Pelagatti, Baradji, Rocco (19’ st Buric), Zanetti, Diaby, Giani (40’ st Sambou), Muteba (1’ st Boci), Noce, Franzolini (1’ st Svidercoschi). All. Donati. A disposizione: Businarolo, Tosi, Hadaji, Viero, Travaglini, Ruggeri, Casarotti, Sternieri.

DIRETTORE DI GARA: Peletti di Crema

RETI: 39’ pt Grandolfo, 33’ st Pelagatti.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

NOTE. Ammoniti: Molnar, Lakti, Sbampato, Zanetti, Noce, Mister Bianchini.

CALCIO SERIE C NOW – Riparte con un pareggio il campionato dei giallocelesti. La prima giornata di titorno, con la sfida tra Arzignano Valchiampo e Legnago Salus, termina con il risultato di 1-1. Il match si sblocca al 39’ del primo tempo con la rete firmata da Francesco Grandolfo, ex della partita, che concretizza l’azione partita dai piedi di Casini e l’assist di Antoniazzi. Nella ripresa esce il Legnago che trova il pareggio su calcio piazzato con Pelagatti (33’). Bravo Boseggia, nella prima frazione di gioco, a chiudere la porta sul tiro di Rocco su punizione e Fortin a fermare Grandolfo nel finale.