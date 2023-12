La Rangers Pallanuoto Vicenza centra il 13 a Monza e si gode imbattuta la sosta

Monza Vicenza 13-13 (4-1, 1-4, 5-5, 3-3)

PALLANUOTO SERIE B – Terzo risultato utile consecutivo per la Rangers Pallanuoto Vicenza, che torna imbattuta anche dalla trasferta nella piscina di Monza.

Inizio forte dei brianzoli, nella passata stagione protagonisti dei playoff promozione, che si portano 4-0 subito poi ricucito fino a 5-5

Nel terzo tempo e quarto altalena di vantaggi e pareggi con molto nervosismo dei padroni di casa, che trovano il gol nel del 13 a 13 nel finale di gara.

Tra i vicentini in evidenza Scocchi, Balbo, Santolin e Damiano. I ragazzi di Mirco Dal Bosco torneranno in vasca nel 2024, a Vicenza, il 13 gennaio, per il derby contro la Bentegodi Verona.