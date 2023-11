Con un gol per tempo il LR Vicenza batte la Pro Sesto: martedì la Triestina in Coppa

LR Vicenza – Confente; De Col, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Tronchin (dal 80′ Rossi), Greco (dal 80′ Sandon); Scarsella (dal 68′ Proia); Della Morte (dal 80′ Jimenez), Rolfini (dal 68′ Pellegrini). A disp. Massolo, Siviero, De Maio, Fantoni, Valietti, Ierardi, Lattanzio, Cavion. Allenatore: Aimo Diana

Pro Sesto – Botti; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Petrungaro (dal 73′ D’Alessio), Gattoni, Ferro (dal 53′ Santarpia), Maurizii; Florio (dal 53′ Petrelli), Sala (dal 84′ Basili); Bruschi. A disp. Formosa, Saccone, Brignoli, Arras, Bussaglia, Mapelli, Marchisano, Iotti. Allenatore: Francesco Parravicini

Marcatori: 31′ Della Morte (LRV), 67′ Rolfini (LRV)

Arbitro: Dario Madonia di Palermo, assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Mario Pinna di Oristano quarto ufficiale Carlo Esposito di Napoli

Ammoniti: Golemic (LRV), Laezza (LRV)

Spettatori: 7.425, di cui 6.320 abbonati e 44 ospiti, incasso pari a 50.754 euro comprensivo di rateo abbonamenti

Angoli: 8-0

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Allo stadio Romeo Menti L.R. Vicenza in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie al gol di Matteo Della Morte dopo che al 26’ Ronaldo si era fatto parare un calcio di rigore dal portiere della Pro Sesto Botti.

Nel miglior momento degli ospiti, con due parate decisive di Confente, arriva al 67’ il raddoppio biancorosso firmato da Rolfini. Dopo 4’ di recupero finisce 2-0.

Martedì sera si replica, sempre al Menti, per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro la Triestina : fischio d’inizio alle ore 21!