La prima di campionato del LR Vicenza con l’Albinoleffe di Lopez

LR Vicenza – AlbinoLeffe 0-0

VICENZA – Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Cavion, Proia, Costa; Rolfini, Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, De Maio, Rossi, Greco, Scarsella, Tronchin, Pellegrini, Jimenez, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon, Della Morte. All.: Diana

ALBINOLEFFE – Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti; Gusu, Doumbia, Giorno, Piccoli, Saltarelli; Longo, Zoma. A disposizione: Pratelli, Taramelli, Zanini, Genevier, Brentan, Carletti, Milesi, Angeloni, Muzio, Munari, Barcella, Arrighini, Agostinelli. All.: Lopez.

Arbitro: Zanotti di Rimini (Morea, di Molfetta, Starnini di Viterbo; Marangone di Udine).

CALCIO SERIE C – Sono i riflettori dello stadio Menti ad accendersi per il debutto in campionato del LR Vicenza nel posticipo della prima giornata contro l’Albinoleffe del grande ex Giovanni Lopez a cui i tifosi della curva sud dedicano uno striscione: “Le bandiere non tramontano: bentornato capitano”.

Prima del fischio d’inizio applausi anche per Franco Ferrari, premiato come capocannoniere della passata stagione del girone A da Gianni Grazioli, direttore generale dell’AIC.

Pronti, via e dopo appena due minuti la prima palla-gol capita sui piedi di De Col con il portiere Marietta bravo a deviare in angolo.

Ci prova all’8’ Rolfini la cui conclusione angolata viene respinta ancora, questa volta con i piedi, dall’estremo difensore ospite.

I biancorossi provano a spingere, ma si trovano di fronte una squadra ben messa in campo che non disdegna di spingersi in avanti.

Di vere e proprie occasioni non se ne contano e bisogna arrivare al 42’ per il tiro da fuori di Cavion che non inquadra però lo specchio della porta.

Nulla di fatto e squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa e passano 38 secondi quando il diagonale di Costa si spegne a lato non di molto. Sul fronte opposto é Zoma ad andare via sulla sinistra e a trovare pronto Confente alla respinta con i piedi.

Al 56’ primo cambi per Diana che sostituisce Proia e Rolfini con Greco e Pellegrini per dare maggiore incisività alla manovra offensiva fin qui piuttosto deficitaria.

Subito dopo numero di Ronaldo che si smarca e serve un bel pallone a Ferrari che calcia però alto.

E’ invece l’Albinoleffe a sfiorare il vantaggio al 66’ con la punizione di Giorno respinta dalla traversa.

Cambia ancora Diana che toglie Ferrari e Costa per Della Morte e Rossi.

E al 32’ ci prova subito Della Morte da fuori: alto sopra la traversa.

Esce anche Ronaldo ed entra Jimenez.

Cambia poco nell’intervista di una partita che il Vicenza non é riuscito mai a cambiare.

Inevitabile il risultato finale di 0-0 che arriva dopo i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Zanotti.

Debutto con più ombre che luci, ma si tratta anche della prima di campionato ed é difficile essere già a pieni giri. Qualcosa in più poteva anche arrivare.

