Civitus Allianz – La serie torna in parità, venerdì gara 3 a Vicenza

La serie per accedere alla prossima B1 tra Civitus Allianz Vicenza e Luxarm Lumezzane torna in parità sull’1-1 dopo che i bresciani hanno prevalso in gara 2 per 83-61. Ora due partite di fila al Palazzetto dello Sport “Città di Vicenza” e servirà tutto l’apporto del pubblico berico per avere la meglio sull’esperta formazione di coach Saputo.

Nel secondo atto della sfida Vicenza parte bene con un Ambrosetti carico a molla che spara un tris di triple in fila, la squadra di Cilio gioca sciolta e dopo 5 minuti si porta sul +5; anche Zocca scalda la mano e la Civitus chiude sopra di 4 il primo quarto. La gara rimane in equilibrio, ma al rientro dagli spogliatoi i padroni allungano sul +6, con Ambrosetti costretto ad uscire per una lussazione ad un dito della mano. Poi Scanzi mette due triple in fila e serve un assist che dà il vantaggio in doppia cifra ai valgobbini sul finire del terzo periodo. Quindi si scatena Perez con i suoi tiri dalla media che scavano un solco di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine. La partita é indirizzata e c’é da registrare la leggera scavigliata per Ianuale.

La testa ora é già a gara 3 venerdì 19 maggio alle 20.30. L’ingresso sarà gratuito per gli abbonati e le società del territorio che collaborano con la Pallacanestro Vicenza 2012. I biglietti della gara si possono acquistare alla biglietteria interna del palasport di via Goldoni. I prezzi anche per la post season rimangono: 10 euro biglietto intero e 7 euro ridotto (under 14 e over 60). Biglietto gratuito fino a 8 anni.

Arbitri Giambuzzi di Ortona e Valletta di Pescara.

Gara 2. LuxArm Lumezzane – Civitus Allianz Vicenza 83-61 (16-20, 24-17, 21-14, 22-10)

LuxArm Lumezzane: Daniele Perez 18 (5/7, 2/5), Samuel Dilas 16 (4/8, 0/0), Edoardo Maresca 15 (3/4, 2/6), Daniele Ciaramella 12 (2/3, 2/3), Andrea Scanzi 9 (1/5, 2/5), Daniele Mastrangelo 8 (4/6, 0/5), Luca Dalco’ 3 (1/3, 0/3), Massimiliano Fossati 2 (0/1, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 19 / 24 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Samuel Dilas 9) – Assist: 13 (Daniele Mastrangelo 4)

Civitus Allianz Vicenza: Luca Brambilla 18 (4/5, 3/6), Andrea Ambrosetti 14 (1/3, 4/10), Valerio Cucchiaro 8 (2/7, 0/0), Nicolo Ianuale 7 (2/4, 1/2), Dorde Tomcic 6 (3/7, 0/1), Niccolò Petrucci 3 (0/0, 1/7), Andrea Zocca 3 (0/1, 1/3), Riccardo Bassi 2 (1/4, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/1), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/1), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Luca Brambilla 10) – Assist: 10 (Valerio Cucchiaro 5)