A Mantova l’Arzignano Valchiampo corsaro nel finale con un gol di Bordo

MANTOVA 1911 – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

MANTOVA: Chiorra, Matteucci, Pierobon, Guccione, Gerbaudo, D’Orazio (34’ st Rodriguez), Pedone (20’ pt Messori 34’ st Procaccio), Bocalon, Fazzi, Silvestro (1’ st Mensah), Padella (48’ pt Iotti). All. Mandorlini.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio, Casini (44’ pt Bordo), Grandolfo (23’ st Nchama), Cester (23’ st Cariolato), Barba, Piana, Davi, Fantacci (44’ pt Molnar), Milillo, Parigi. All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

RETI: 37’ st Bordo.

NOTE. Espulsi: 40’ pt Piana. Ammoniti: Messori, Iotti, Casini, Lattanzio, Fantacci, Tardivo, Saio.

RECUPERO: 6’ pt, 3’ st.

CALCIO SERIE C – I Giallocelesti, in dieci uomini dal 40′ del primo tempo per l’espulsione di Piana, conquistano una vittoria importantissima contro il Mantova. La rete porta la firma di Lorenzo Bordo che potente insacca la giocata superando Chiorra.